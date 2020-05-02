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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

رسمياً.. الصين تعلن: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا ولا وفيات

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البلاد سجّلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج، وذلك انخفاضاً من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أيّ إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجّلت البلاد أيضاً 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضاً من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

الصين فيروس كورونا الجديد

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رسمياً.. الصين تعلن: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا ولا وفيات
سبق

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البلاد سجّلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج، وذلك انخفاضاً من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أيّ إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجّلت البلاد أيضاً 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضاً من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:38 AM

رسمياً.. الصين تعلن: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا ولا وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البلاد سجّلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج، وذلك انخفاضاً من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أيّ إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجّلت البلاد أيضاً 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضاً من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

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