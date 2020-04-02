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العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لـ"أوبك+"

مسؤول أعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق إيجابي

أعلن متحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم (الخميس)، أن العراق يؤيد دعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة أوبك+ من أجل استعادة التوازن بسوق الخام ووقف انهيار الأسعار.

وذكر المتحدث في بيان نقلته "رويترز"، أن العراق على ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في اجتماع أوبك المقبل من أجل استعادة التوازن.

ودعت السعودية في وقت سابق اليوم إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها، فيما يسمى بتحالف أوبك+، للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار لسوق الخام.

أوبك+ النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لـ"أوبك+"
سبق

أعلن متحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم (الخميس)، أن العراق يؤيد دعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة أوبك+ من أجل استعادة التوازن بسوق الخام ووقف انهيار الأسعار.

وذكر المتحدث في بيان نقلته "رويترز"، أن العراق على ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في اجتماع أوبك المقبل من أجل استعادة التوازن.

ودعت السعودية في وقت سابق اليوم إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها، فيما يسمى بتحالف أوبك+، للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار لسوق الخام.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:03 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:55 PM

العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لـ"أوبك+"

مسؤول أعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق إيجابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم (الخميس)، أن العراق يؤيد دعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة أوبك+ من أجل استعادة التوازن بسوق الخام ووقف انهيار الأسعار.

وذكر المتحدث في بيان نقلته "رويترز"، أن العراق على ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في اجتماع أوبك المقبل من أجل استعادة التوازن.

ودعت السعودية في وقت سابق اليوم إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها، فيما يسمى بتحالف أوبك+، للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار لسوق الخام.

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