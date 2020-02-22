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"مشعل بن ماجد" يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم جدة.. الثلاثاء

297 متفوقاً يمثلون مختلف مكاتب التعليم

يرعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، حفل سفراء التفوق٣٣ والذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لأوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

وقدّم مدير عام التعليم بجدة، د. سعد المسعودي، الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على دعمه لتعليم جدة وأبنائه المتفوقين والاهتمام بتحفيز المعلم والمتعلم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة يحفظها الله، بالطلاب المتفوقين والعملية التعليمية لدعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

وأضاف "المسعودي" أن هذه اللفتة هي استمرار وحافز لمواصلة التفوق العلمي للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة وما يحققه الطلاب والطالبات في محافظة جدة من إنجازات ما هو إلا جزء من ذلك الدعم مقدّماً التهاني للمتفوقين ومعلميهم وأولياء أمورهم.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عيسى الزهراني، إن عدد الطلاب المكرّمين في الحفل ٢٩٧ متفوقاً يمثلون مختلف مدارس مكاتب التعليم بالمحافظة ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠٪؜ .

منطقة المرفقات

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"مشعل بن ماجد" يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم جدة.. الثلاثاء
سبق

يرعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، حفل سفراء التفوق٣٣ والذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لأوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

وقدّم مدير عام التعليم بجدة، د. سعد المسعودي، الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على دعمه لتعليم جدة وأبنائه المتفوقين والاهتمام بتحفيز المعلم والمتعلم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة يحفظها الله، بالطلاب المتفوقين والعملية التعليمية لدعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

وأضاف "المسعودي" أن هذه اللفتة هي استمرار وحافز لمواصلة التفوق العلمي للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة وما يحققه الطلاب والطالبات في محافظة جدة من إنجازات ما هو إلا جزء من ذلك الدعم مقدّماً التهاني للمتفوقين ومعلميهم وأولياء أمورهم.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عيسى الزهراني، إن عدد الطلاب المكرّمين في الحفل ٢٩٧ متفوقاً يمثلون مختلف مدارس مكاتب التعليم بالمحافظة ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠٪؜ .

منطقة المرفقات

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:23 PM

"مشعل بن ماجد" يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم جدة.. الثلاثاء

297 متفوقاً يمثلون مختلف مكاتب التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يرعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، حفل سفراء التفوق٣٣ والذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لأوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

وقدّم مدير عام التعليم بجدة، د. سعد المسعودي، الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على دعمه لتعليم جدة وأبنائه المتفوقين والاهتمام بتحفيز المعلم والمتعلم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة يحفظها الله، بالطلاب المتفوقين والعملية التعليمية لدعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

وأضاف "المسعودي" أن هذه اللفتة هي استمرار وحافز لمواصلة التفوق العلمي للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة وما يحققه الطلاب والطالبات في محافظة جدة من إنجازات ما هو إلا جزء من ذلك الدعم مقدّماً التهاني للمتفوقين ومعلميهم وأولياء أمورهم.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عيسى الزهراني، إن عدد الطلاب المكرّمين في الحفل ٢٩٧ متفوقاً يمثلون مختلف مدارس مكاتب التعليم بالمحافظة ممن تجاوزت نسبهم ٩٩،٥٠٪؜ .

منطقة المرفقات

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