الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.