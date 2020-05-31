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الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 739 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:56 PM

الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 739 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات؛ أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالتان لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة.

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