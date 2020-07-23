لا مكان لضعاف النفوس.. إزالة مليوني م٢ تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

أسوار وغرف صفيح وحظائر مواشٍ ومنشآت سكنية وأحواش أقامها المحدثون

واصلت بلدية الطائف الجديد الفرعية، حملاتها الميدانية على الإحداثات والتعديات بالأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم استغلالها بشكل غير نظامي بمواقع مختلفة شمال الطائف، ولوحظ قيام المحدثين بإنشاء أسوار وغرف من الصفيح، وحظائر للمواشي، ومنشآت سكنية، وأحواش وعقوم ترابية ومظلات وأسواق عشوائية لبيع المواشي في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات والتي استوجبت التعامل الفوري معها.

وأزالت آليات أمانة الطائف تعديات على أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية الطائف الجديد، ضمن الجهود المتواصلة لإزالة الإشغالات المخالفة عن الأراضي المخصصة للمشاريع التنموية والقطاعات الخدمية وفق الخطط المستقبلية للمدينة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن العديد من أعمال التعدي تهدف إلى حيازة الأراضي وإقامة أشكال مختلفة من الإشغالات غير النظامية وتحويلها من أراضي مخصصة للمنفعة العامة لمواقع ذات منافع شخصية دون وجه حق.

وبيّنت الأمانة أن التعامل الفوري يطال كل التعديات على الأراضي الحكومية بأرجاء المحافظة مع تطبيق الأنظمة الرادعة بحق المحدثين؛ حيث تتم أعمال الإزالة الفورية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين بالتنسيق مع جهات الاختصاص والفِرَق الأمنية.

وأشارت أمانة الطائف، إلى أن ١١ بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية تُسَيّر مراقبيها في جولات ميدانية يومية لرصد التعدي بكافة أشكاله على الأراضي الحكومية في مراحله الأولى والتعامل مع الأحداث المخالف فورًا؛ مبينة أن الأمانة لن تسمح بأي تجاوز على الأراضي الحكومية من قِبَل ضعاف النفوس، وهناك رصد مستمر على التعديات وتنسيق دائم مع شركاء الأمانة لضبطها واتخاذ اللازم حيالها.