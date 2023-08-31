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شاهد.. توجيه باستكمال مجمع تعليمي بدومة الجندل يقطع تعثر 14 عامًا

فيما كانت "سبق" قد رصدت بالصور حال مبناه بالزارع في متابعة سابقة

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، باستكمال مشروع المجمع التعليمي المتعثر منذ ١٤ عامًا بمحافظة دومة الجندل.

وتفقد المدير العام لإدارة تعليم الجوف، استكمال إنشاء مجمع مدارس الثانية والرابعة الابتدائية، والثانية المتوسطة، والرابعة الثانوية للبنات بدومة الجندل، واطمأن على سير العمل؛ مؤكدًا أهمية سرعة الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد وقفت على المجمع التعليمي في حي الزارع المتعثر، ورصدت بالصور حال مبناه الذي لم يُستكمل؛ حيث كشف المتحدث باسم إدارة التعليم بالجوف عبدالعزيز النبط، عن أن المشروع متعثر من المقاول، وتم سحبه وإعادة طرحه، ومتوقف على الاعتمادات المالية لاستكماله على المقاول الجديد.

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شاهد.. توجيه باستكمال مجمع تعليمي بدومة الجندل يقطع تعثر 14 عامًا
سبق

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، باستكمال مشروع المجمع التعليمي المتعثر منذ ١٤ عامًا بمحافظة دومة الجندل.

وتفقد المدير العام لإدارة تعليم الجوف، استكمال إنشاء مجمع مدارس الثانية والرابعة الابتدائية، والثانية المتوسطة، والرابعة الثانوية للبنات بدومة الجندل، واطمأن على سير العمل؛ مؤكدًا أهمية سرعة الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد وقفت على المجمع التعليمي في حي الزارع المتعثر، ورصدت بالصور حال مبناه الذي لم يُستكمل؛ حيث كشف المتحدث باسم إدارة التعليم بالجوف عبدالعزيز النبط، عن أن المشروع متعثر من المقاول، وتم سحبه وإعادة طرحه، ومتوقف على الاعتمادات المالية لاستكماله على المقاول الجديد.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:42 AM

شاهد.. توجيه باستكمال مجمع تعليمي بدومة الجندل يقطع تعثر 14 عامًا

فيما كانت "سبق" قد رصدت بالصور حال مبناه بالزارع في متابعة سابقة

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مهنا التميمي - الجوف
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1,252

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، باستكمال مشروع المجمع التعليمي المتعثر منذ ١٤ عامًا بمحافظة دومة الجندل.

وتفقد المدير العام لإدارة تعليم الجوف، استكمال إنشاء مجمع مدارس الثانية والرابعة الابتدائية، والثانية المتوسطة، والرابعة الثانوية للبنات بدومة الجندل، واطمأن على سير العمل؛ مؤكدًا أهمية سرعة الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد وقفت على المجمع التعليمي في حي الزارع المتعثر، ورصدت بالصور حال مبناه الذي لم يُستكمل؛ حيث كشف المتحدث باسم إدارة التعليم بالجوف عبدالعزيز النبط، عن أن المشروع متعثر من المقاول، وتم سحبه وإعادة طرحه، ومتوقف على الاعتمادات المالية لاستكماله على المقاول الجديد.

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