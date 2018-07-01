" التميمي" رئيسًا تنفيذيًا للتجمع الصحي الأول بالرياض

أصدر رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن الجضعي قرارًا بـتعيين الدكتور صالح التميمي بالعمل رئيسًا تنفيذيًا للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض ، والذي يضم مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإيمان، مستشفى عبد الرحمن الفيصل، مستشفى النقاهة، ومجموعة من مراكز الرعاية الصحية في جنوب غرب الرياض.

وكان "التميمي" قد شغل عدة مناصب طبية وإدارية مختلفة في مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المدن الطبية.

كما يعد "التميمي" أحد خبراء الرعاية الصحية والطوارئ بالمملكة، وحاصل على شهادة البورد الأمريكي والكندي في طب طوارئ الأطفال، ودرجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية من جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وشغل منصب مشرف عام تنفيذي في مدينة الملك سعود الطبية، ومدير مشارك للإدارات الطبية بمدينة الملك فهد الطبية، وكذلك مدير لبرنامج الدعم الفني لأقسام الطوارئ بوزارة الصحة.

وقام الدكتور صالح التميمي خلال مسيرته العملية والصحية بإنشاء وتأسيس مرافق الرعاية الطبية الطارئة وفقًا لأحدث النظم العالمية في عدة مستشفيات بالإضافة إلى تأسيس البرنامج الوطني للدعم الفني لأقسام الطوارئ بمختلف مناطق المملكة.