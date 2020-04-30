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"النيابة" تباشر التحقيق في وفاة "غادين" وتُصدر أمرًا بتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة

الانتقال لموقع الحادثة برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداوَلَة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "المغدورة غادين"، وأنه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قِبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي، وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة، تبلغ من العمر (١٥ عامًا)، ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها، وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة، وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب بشبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومُددت فترة توقيفه، كما تم تسجيل إفادة مَن يقطنون بالمنزل، وكل من له علاقة بالواقعة.

وبيَّن المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة، وجهاز جوالها، وما تم تحريزه كافة من موقع الحادثة. وما زالت القضية تحت الإجراء.

النيابة العامة المغدورة غادين الانتحار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة" تباشر التحقيق في وفاة "غادين" وتُصدر أمرًا بتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداوَلَة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "المغدورة غادين"، وأنه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قِبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي، وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة، تبلغ من العمر (١٥ عامًا)، ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها، وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة، وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب بشبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومُددت فترة توقيفه، كما تم تسجيل إفادة مَن يقطنون بالمنزل، وكل من له علاقة بالواقعة.

وبيَّن المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة، وجهاز جوالها، وما تم تحريزه كافة من موقع الحادثة. وما زالت القضية تحت الإجراء.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:54 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:12 AM

"النيابة" تباشر التحقيق في وفاة "غادين" وتُصدر أمرًا بتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة

الانتقال لموقع الحادثة برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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39,328

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداوَلَة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "المغدورة غادين"، وأنه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قِبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي، وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة، تبلغ من العمر (١٥ عامًا)، ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها، وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة، وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب بشبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومُددت فترة توقيفه، كما تم تسجيل إفادة مَن يقطنون بالمنزل، وكل من له علاقة بالواقعة.

وبيَّن المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة، وجهاز جوالها، وما تم تحريزه كافة من موقع الحادثة. وما زالت القضية تحت الإجراء.

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