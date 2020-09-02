النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" تنفجر في "إسرائيل" بأعلى معدل يومي

2183 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 2183 إصابة جديدة بكورونا بالبلاد في اليوم الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يعتبر هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات في "إسرائيل" منذ بداية الجائحة، والتي سجلت أكثر من 119 ألفاً إصابة بكورونا، و963 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" تنفجر في "إسرائيل" بأعلى معدل يومي
سبق

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 2183 إصابة جديدة بكورونا بالبلاد في اليوم الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يعتبر هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات في "إسرائيل" منذ بداية الجائحة، والتي سجلت أكثر من 119 ألفاً إصابة بكورونا، و963 وفاة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
02:56 PM

"كورونا" تنفجر في "إسرائيل" بأعلى معدل يومي

2183 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
984

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 2183 إصابة جديدة بكورونا بالبلاد في اليوم الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يعتبر هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات في "إسرائيل" منذ بداية الجائحة، والتي سجلت أكثر من 119 ألفاً إصابة بكورونا، و963 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,459
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,177

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة