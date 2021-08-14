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اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا

إدارة الكوارث والطوارئ وفرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود

ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.

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اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا
سبق

ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:03 AM

اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا

إدارة الكوارث والطوارئ وفرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.

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