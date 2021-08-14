وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.

ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.

اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-14 ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:03 AM

اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا إدارة الكوارث والطوارئ وفرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود





A A A





0 مشاركة

ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.