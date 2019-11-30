"الصقير" يختتم درسه العلمي في "أحكام المسح على الخفين"

أجرى مسابقة عن مضمون المحاضرة

اختتم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، درسه العلمي في "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع"، بعدما استمر حتى صلاة العشاء.

كما أجرى الشيخ "الصقير" مسابقة عن مضمون الدرس ووزع جوائز، عبارة عن إصدارات مقدمة من مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية.



وفي نهاية اليوم العلمي، أجاب "الصقير" عن أسئلة ومداخلات الحضور.

من جانبه، شكر إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، على إقامة هذه اللقاءات والدروس العلمية، ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والإرشادية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.