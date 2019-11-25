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غدًا.. "الفيصل" يبدأ جولاته على محافظات شرق مكة لمتابعة مشاريعها

يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية ويستمع لمطالب الأهالي

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الثلاثاء المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويستهلّ الأمير خالد الفيصل جولته بزيارة محافظات: (الطائف، وميسان، والمويه)، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

وخلال الزيارة، يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات، ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة، ويواصل -الأربعاء- زياراته لبقية المحافظات (الخرمة، ورنية، وتربة).

وأسهمت جولات الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات، في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببًا رئيسيًّا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضًا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية؛ إذ أثمرت الجولات في إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كل الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

خالد الفيصل المشاريع الحكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. "الفيصل" يبدأ جولاته على محافظات شرق مكة لمتابعة مشاريعها
سبق

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الثلاثاء المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويستهلّ الأمير خالد الفيصل جولته بزيارة محافظات: (الطائف، وميسان، والمويه)، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

وخلال الزيارة، يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات، ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة، ويواصل -الأربعاء- زياراته لبقية المحافظات (الخرمة، ورنية، وتربة).

وأسهمت جولات الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات، في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببًا رئيسيًّا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضًا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية؛ إذ أثمرت الجولات في إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كل الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
01:49 PM

غدًا.. "الفيصل" يبدأ جولاته على محافظات شرق مكة لمتابعة مشاريعها

يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية ويستمع لمطالب الأهالي

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عبدالله الراجحي - جدة
17
8,536

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الثلاثاء المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويستهلّ الأمير خالد الفيصل جولته بزيارة محافظات: (الطائف، وميسان، والمويه)، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

وخلال الزيارة، يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات، ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة، ويواصل -الأربعاء- زياراته لبقية المحافظات (الخرمة، ورنية، وتربة).

وأسهمت جولات الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات، في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببًا رئيسيًّا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضًا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية؛ إذ أثمرت الجولات في إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كل الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

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