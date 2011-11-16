"التجارة" تُشهّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات

‬شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختصّ بتجارة الأغذية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المدير المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً؛ بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.