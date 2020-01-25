بلغت ناقص 3 مئوية .. هذه المدن تسجّل أدنى حرارة اليوم
وصلت درجة الصفر مئوية ببعضها وفق المركز الإقليمي للتوقعات
سجّلت مدن (طريف، القريات، الجوف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-3) مئوية في طريف وصفر مئوية في القريات والجوف.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن عرعر تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة واحدة مئوية.
الأرصاد
بلغت ناقص 3 مئوية .. هذه المدن تسجّل أدنى حرارة اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-25
سجّلت مدن (طريف، القريات، الجوف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-3) مئوية في طريف وصفر مئوية في القريات والجوف.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن عرعر تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة واحدة مئوية.
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:12 PM
بلغت ناقص 3 مئوية .. هذه المدن تسجّل أدنى حرارة اليوم
وصلت درجة الصفر مئوية ببعضها وفق المركز الإقليمي للتوقعات
سجّلت مدن (طريف، القريات، الجوف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-3) مئوية في طريف وصفر مئوية في القريات والجوف.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن عرعر تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة واحدة مئوية.