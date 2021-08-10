الشرقية.. 1482 جولة رقابية وإغلاق 11 منشأة مخالفة

الأمانة ضبطت 61 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1482 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 61 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 18 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.