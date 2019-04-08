النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

بلا أكتاف.. "طريق الـ35 عامًا" يواصل حصد الأرواح والوعود تتبخر!

عند "فويلق القويعية" يخدم 30 قرية وتجمعًا ويتزاحم عليه موظفون وطلاب

يعاني أهالي مركز الفويلق التابع لمحافظة القويعية، من الطريق الموصل لبلدتهم والذي يتجاوز عمره 35 عامًا؛ فهو طريق زراعي ضيق عرضه 5 أمتار، ويفتقر لأكتاف ويحتاج إلى صيانة.

وأكد عدد من الأهالي، أن الحوادث في الطريق حصدت العديد من الأرواح، وتسببت في إصابات وإعاقات مستديمة؛ مشيرين إلى أن كثرة الحوادث في الطريق تعود لضيقه وكثرة الزحام عليه؛ إذ يخدم عددًا من المدارس ومناطق برية، وعددًا من القرى والتجمعات السكانية.

وقال المواطنون: "طريق الفويلق يتجاوز طوله 33كلم، وهو متفرع من طريق (الرياض- القويعية- الطائف) السريع، قبل مدينة القويعية بـ20كلم تقريبًا، وهو متجه من الجنوب للشمال يربط الفويلق بالطريق السريع، ويخدم مركز الفويلق، ومركز الفويلق الشمالي، والفيضة، والروضة، والرفايع، وأكثر من 30 قرية وتجمعًا سكانيًّا".

وأضافوا: "الطريق ضيق ولا يوجد له أكتاف، ويفتقر للصيانة، ويعاني من كثرة الزحام عليه؛ لا سيما وقت دوام الموظفين والمعلمين والمعلمات والطلاب؛ مما تسبب في وقوع كثير من الحوادث فيه".

وتابعوا: "طالَبْنا الجهات المختصة بالنظر في صيانته وتوسعته؛ ولكن دون جدوى؛ إذ ظل الطريق على وضعه دون إصلاح برغم كثرة الوعود بإصلاحه وعلاج وضعه المتردي".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
بلا أكتاف.. "طريق الـ35 عامًا" يواصل حصد الأرواح والوعود تتبخر!
سبق

يعاني أهالي مركز الفويلق التابع لمحافظة القويعية، من الطريق الموصل لبلدتهم والذي يتجاوز عمره 35 عامًا؛ فهو طريق زراعي ضيق عرضه 5 أمتار، ويفتقر لأكتاف ويحتاج إلى صيانة.

وأكد عدد من الأهالي، أن الحوادث في الطريق حصدت العديد من الأرواح، وتسببت في إصابات وإعاقات مستديمة؛ مشيرين إلى أن كثرة الحوادث في الطريق تعود لضيقه وكثرة الزحام عليه؛ إذ يخدم عددًا من المدارس ومناطق برية، وعددًا من القرى والتجمعات السكانية.

وقال المواطنون: "طريق الفويلق يتجاوز طوله 33كلم، وهو متفرع من طريق (الرياض- القويعية- الطائف) السريع، قبل مدينة القويعية بـ20كلم تقريبًا، وهو متجه من الجنوب للشمال يربط الفويلق بالطريق السريع، ويخدم مركز الفويلق، ومركز الفويلق الشمالي، والفيضة، والروضة، والرفايع، وأكثر من 30 قرية وتجمعًا سكانيًّا".

وأضافوا: "الطريق ضيق ولا يوجد له أكتاف، ويفتقر للصيانة، ويعاني من كثرة الزحام عليه؛ لا سيما وقت دوام الموظفين والمعلمين والمعلمات والطلاب؛ مما تسبب في وقوع كثير من الحوادث فيه".

وتابعوا: "طالَبْنا الجهات المختصة بالنظر في صيانته وتوسعته؛ ولكن دون جدوى؛ إذ ظل الطريق على وضعه دون إصلاح برغم كثرة الوعود بإصلاحه وعلاج وضعه المتردي".

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:19 AM

بلا أكتاف.. "طريق الـ35 عامًا" يواصل حصد الأرواح والوعود تتبخر!

عند "فويلق القويعية" يخدم 30 قرية وتجمعًا ويتزاحم عليه موظفون وطلاب

A A A
فلاح الجوفان - القويعية
1
1,308

يعاني أهالي مركز الفويلق التابع لمحافظة القويعية، من الطريق الموصل لبلدتهم والذي يتجاوز عمره 35 عامًا؛ فهو طريق زراعي ضيق عرضه 5 أمتار، ويفتقر لأكتاف ويحتاج إلى صيانة.

وأكد عدد من الأهالي، أن الحوادث في الطريق حصدت العديد من الأرواح، وتسببت في إصابات وإعاقات مستديمة؛ مشيرين إلى أن كثرة الحوادث في الطريق تعود لضيقه وكثرة الزحام عليه؛ إذ يخدم عددًا من المدارس ومناطق برية، وعددًا من القرى والتجمعات السكانية.

وقال المواطنون: "طريق الفويلق يتجاوز طوله 33كلم، وهو متفرع من طريق (الرياض- القويعية- الطائف) السريع، قبل مدينة القويعية بـ20كلم تقريبًا، وهو متجه من الجنوب للشمال يربط الفويلق بالطريق السريع، ويخدم مركز الفويلق، ومركز الفويلق الشمالي، والفيضة، والروضة، والرفايع، وأكثر من 30 قرية وتجمعًا سكانيًّا".

وأضافوا: "الطريق ضيق ولا يوجد له أكتاف، ويفتقر للصيانة، ويعاني من كثرة الزحام عليه؛ لا سيما وقت دوام الموظفين والمعلمين والمعلمات والطلاب؛ مما تسبب في وقوع كثير من الحوادث فيه".

وتابعوا: "طالَبْنا الجهات المختصة بالنظر في صيانته وتوسعته؛ ولكن دون جدوى؛ إذ ظل الطريق على وضعه دون إصلاح برغم كثرة الوعود بإصلاحه وعلاج وضعه المتردي".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,319
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,595
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,221
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,207

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة