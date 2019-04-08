بلا أكتاف.. "طريق الـ35 عامًا" يواصل حصد الأرواح والوعود تتبخر!

عند "فويلق القويعية" يخدم 30 قرية وتجمعًا ويتزاحم عليه موظفون وطلاب

يعاني أهالي مركز الفويلق التابع لمحافظة القويعية، من الطريق الموصل لبلدتهم والذي يتجاوز عمره 35 عامًا؛ فهو طريق زراعي ضيق عرضه 5 أمتار، ويفتقر لأكتاف ويحتاج إلى صيانة.

وأكد عدد من الأهالي، أن الحوادث في الطريق حصدت العديد من الأرواح، وتسببت في إصابات وإعاقات مستديمة؛ مشيرين إلى أن كثرة الحوادث في الطريق تعود لضيقه وكثرة الزحام عليه؛ إذ يخدم عددًا من المدارس ومناطق برية، وعددًا من القرى والتجمعات السكانية.

وقال المواطنون: "طريق الفويلق يتجاوز طوله 33كلم، وهو متفرع من طريق (الرياض- القويعية- الطائف) السريع، قبل مدينة القويعية بـ20كلم تقريبًا، وهو متجه من الجنوب للشمال يربط الفويلق بالطريق السريع، ويخدم مركز الفويلق، ومركز الفويلق الشمالي، والفيضة، والروضة، والرفايع، وأكثر من 30 قرية وتجمعًا سكانيًّا".

وأضافوا: "الطريق ضيق ولا يوجد له أكتاف، ويفتقر للصيانة، ويعاني من كثرة الزحام عليه؛ لا سيما وقت دوام الموظفين والمعلمين والمعلمات والطلاب؛ مما تسبب في وقوع كثير من الحوادث فيه".

وتابعوا: "طالَبْنا الجهات المختصة بالنظر في صيانته وتوسعته؛ ولكن دون جدوى؛ إذ ظل الطريق على وضعه دون إصلاح برغم كثرة الوعود بإصلاحه وعلاج وضعه المتردي".