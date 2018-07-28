النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عباس": سد النهضة مفيد للسودان إذا كان هناك اتفاق ثلاثي ملزم

لفت إلى أن الخرطوم لن تدخل في مفاوضات مع أثيوبيا دون تغيير المنهجية

ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي، وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق ثلاثي ملزم.

ولفت "عباس" إلى أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع أثيوبيا بنفس المنهجية السابقة؛ لأنها تعني شراء للوقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول؛ لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.

وبيّن أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"عباس": سد النهضة مفيد للسودان إذا كان هناك اتفاق ثلاثي ملزم
سبق

ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي، وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق ثلاثي ملزم.

ولفت "عباس" إلى أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع أثيوبيا بنفس المنهجية السابقة؛ لأنها تعني شراء للوقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول؛ لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.

وبيّن أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:15 PM

"عباس": سد النهضة مفيد للسودان إذا كان هناك اتفاق ثلاثي ملزم

لفت إلى أن الخرطوم لن تدخل في مفاوضات مع أثيوبيا دون تغيير المنهجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,766

ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي، وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق ثلاثي ملزم.

ولفت "عباس" إلى أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع أثيوبيا بنفس المنهجية السابقة؛ لأنها تعني شراء للوقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول؛ لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.

وبيّن أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,218
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة