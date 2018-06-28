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وفاة والدة "شعبي"رئيس كتابة عدل جازان سابقًا

توفيت والدة الشيخ عبدالله أحمد مصلح شعبي، رئيس كتابة عدل جازان سابقاً، والشيخ محمد أحمد مصلح شعبي، المعلم بالمعهد العلمي

وسيصلى عليها، عصر اليوم الاثنين، الموافق ١٨-١١-١٤٤٢هـ، بجامع الكرشمي والدفن بمقبرة الفتاحية بصامطة.

نسأل الله، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويقتصر العزاء على الاتصال الهاتفي أو رسائل الجوال فقط، على أرقام أبناء الفقيدة:

الشيخ/عبدالله أحمد مصلح شعبي

0555766650

الشيخ /محمد أحمد مصلح شعبي

0508892947

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وفاة والدة "شعبي"رئيس كتابة عدل جازان سابقًا
سبق

توفيت والدة الشيخ عبدالله أحمد مصلح شعبي، رئيس كتابة عدل جازان سابقاً، والشيخ محمد أحمد مصلح شعبي، المعلم بالمعهد العلمي

وسيصلى عليها، عصر اليوم الاثنين، الموافق ١٨-١١-١٤٤٢هـ، بجامع الكرشمي والدفن بمقبرة الفتاحية بصامطة.

نسأل الله، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويقتصر العزاء على الاتصال الهاتفي أو رسائل الجوال فقط، على أرقام أبناء الفقيدة:

الشيخ/عبدالله أحمد مصلح شعبي

0555766650

الشيخ /محمد أحمد مصلح شعبي

0508892947

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
05:33 PM

وفاة والدة "شعبي"رئيس كتابة عدل جازان سابقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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توفيت والدة الشيخ عبدالله أحمد مصلح شعبي، رئيس كتابة عدل جازان سابقاً، والشيخ محمد أحمد مصلح شعبي، المعلم بالمعهد العلمي

وسيصلى عليها، عصر اليوم الاثنين، الموافق ١٨-١١-١٤٤٢هـ، بجامع الكرشمي والدفن بمقبرة الفتاحية بصامطة.

نسأل الله، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويقتصر العزاء على الاتصال الهاتفي أو رسائل الجوال فقط، على أرقام أبناء الفقيدة:

الشيخ/عبدالله أحمد مصلح شعبي

0555766650

الشيخ /محمد أحمد مصلح شعبي

0508892947

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