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بعد مناشدة الأسرة.. توجيه بعلاج "وسام وإبراهيم" في أسرع وقت ممكن

تم الرفع بالتقارير كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية

وجَّه نائب أمير منطقة جازان بالتواصل مع والد الطفلَيْن إبراهيم ووسام أزيبي ووالدتهما الخميس الماضي، وتم الرفع بالتقارير الطبية كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية في أسرع وقت، حسب رأي الهيئة الطبية؛ وذلك تفاعلاً مع المناشدة التي نشرتها والدتهما، وجددت فيها الطلب بعلاج طفليها داخل أو خارج السعودية.

وكانت الأسرة قد ناشدت عبر "سبق" قبل مدة نقل طفلَيْها إلى مستشفيات خارج السعودية بعد استعصاء العلاج داخلها؛ وذلك لتعرضهما لمرض وراثي، يُفقدهما التوازن والحركة، ويصيبهما بالصرع المستعصي والضمور في المخيخ بعد سن الثالثة تقريبًا، ويسمى "كاد" حسب حديث الأسرة.

جازان الطفلين إبراهيم ووسام أزيبي الهيئة الطبية نائب أمير جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مناشدة الأسرة.. توجيه بعلاج "وسام وإبراهيم" في أسرع وقت ممكن
سبق

وجَّه نائب أمير منطقة جازان بالتواصل مع والد الطفلَيْن إبراهيم ووسام أزيبي ووالدتهما الخميس الماضي، وتم الرفع بالتقارير الطبية كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية في أسرع وقت، حسب رأي الهيئة الطبية؛ وذلك تفاعلاً مع المناشدة التي نشرتها والدتهما، وجددت فيها الطلب بعلاج طفليها داخل أو خارج السعودية.

وكانت الأسرة قد ناشدت عبر "سبق" قبل مدة نقل طفلَيْها إلى مستشفيات خارج السعودية بعد استعصاء العلاج داخلها؛ وذلك لتعرضهما لمرض وراثي، يُفقدهما التوازن والحركة، ويصيبهما بالصرع المستعصي والضمور في المخيخ بعد سن الثالثة تقريبًا، ويسمى "كاد" حسب حديث الأسرة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:30 PM

بعد مناشدة الأسرة.. توجيه بعلاج "وسام وإبراهيم" في أسرع وقت ممكن

تم الرفع بالتقارير كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية

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محمد المواسي - جازان
6
10,289

وجَّه نائب أمير منطقة جازان بالتواصل مع والد الطفلَيْن إبراهيم ووسام أزيبي ووالدتهما الخميس الماضي، وتم الرفع بالتقارير الطبية كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية في أسرع وقت، حسب رأي الهيئة الطبية؛ وذلك تفاعلاً مع المناشدة التي نشرتها والدتهما، وجددت فيها الطلب بعلاج طفليها داخل أو خارج السعودية.

وكانت الأسرة قد ناشدت عبر "سبق" قبل مدة نقل طفلَيْها إلى مستشفيات خارج السعودية بعد استعصاء العلاج داخلها؛ وذلك لتعرضهما لمرض وراثي، يُفقدهما التوازن والحركة، ويصيبهما بالصرع المستعصي والضمور في المخيخ بعد سن الثالثة تقريبًا، ويسمى "كاد" حسب حديث الأسرة.

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