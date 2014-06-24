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"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس

"ألفا" يسود في القارة حالياً

ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.

وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس
سبق

ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.

وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:12 PM

"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس

"ألفا" يسود في القارة حالياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.

وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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