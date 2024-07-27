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"الجابري" مديرًا لمكتب وكالة الأنباء السعودية بالمدينة

عيَّنت وكالة الأنباء السعودية مساعد بن ضيف الله الجابري مديرًا لمكتبها في منطقة المدينة المنورة.

ويعدُّ الزميل الجابري من الأسماء الإعلامية البارزة بالمدينة المنورة، وعُرف بالتلفزيون السعودي مذيعًا، وبقناة السنة النبوية، إضافة إلى عمله بالوكالة.

كما سجَّل له مشاركات إعلامية رسمية واسعة في التغطيات والمناسبات الملكية والمحلية، ورأس العديد من اللجان الإعلامية في المنطقة، وله حضور في الوسط الإعلامي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الجابري" مديرًا لمكتب وكالة الأنباء السعودية بالمدينة
سبق

عيَّنت وكالة الأنباء السعودية مساعد بن ضيف الله الجابري مديرًا لمكتبها في منطقة المدينة المنورة.

ويعدُّ الزميل الجابري من الأسماء الإعلامية البارزة بالمدينة المنورة، وعُرف بالتلفزيون السعودي مذيعًا، وبقناة السنة النبوية، إضافة إلى عمله بالوكالة.

كما سجَّل له مشاركات إعلامية رسمية واسعة في التغطيات والمناسبات الملكية والمحلية، ورأس العديد من اللجان الإعلامية في المنطقة، وله حضور في الوسط الإعلامي.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
11:05 PM

"الجابري" مديرًا لمكتب وكالة الأنباء السعودية بالمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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عيَّنت وكالة الأنباء السعودية مساعد بن ضيف الله الجابري مديرًا لمكتبها في منطقة المدينة المنورة.

ويعدُّ الزميل الجابري من الأسماء الإعلامية البارزة بالمدينة المنورة، وعُرف بالتلفزيون السعودي مذيعًا، وبقناة السنة النبوية، إضافة إلى عمله بالوكالة.

كما سجَّل له مشاركات إعلامية رسمية واسعة في التغطيات والمناسبات الملكية والمحلية، ورأس العديد من اللجان الإعلامية في المنطقة، وله حضور في الوسط الإعلامي.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

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