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"صحة جازان": لا نقص في أعداد أطباء الأطفال بمستشفى صامطة

قالت إنه يعمل به 18 طبيباً ما بين استشاري وأخصائي ومقيم

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ما تم تداوله اليوم في إحدى الصحف الإلكترونية حول وجود نقص في أطباء الأطفال بمستشفى صامطة العام، مشيرة بأنه يعمل بالمستشفى 18 طبيب أطفال ما بين استشاري وأخصائي ومقيم.

وتفصيلاً، قالت المديرية: "نود التوضيح بأن ما ذكر في إحدى الصحف الإلكترونية هذا اليوم عن وجود نقص في أطباء الأطفال بمستشفى صامطة العام غير صحيح"، لافتة إلى أنه يعمل بالمستشفى 18 طبيب أطفال على النحو التالي: أربعة استشاريين وأربعة أخصائيين وعشرة أطباء مقيمين.

وبينت أن العدد مستوفٍ للمعايير القياسية لسعة المستشفى السريرية.

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"صحة جازان": لا نقص في أعداد أطباء الأطفال بمستشفى صامطة
سبق

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ما تم تداوله اليوم في إحدى الصحف الإلكترونية حول وجود نقص في أطباء الأطفال بمستشفى صامطة العام، مشيرة بأنه يعمل بالمستشفى 18 طبيب أطفال ما بين استشاري وأخصائي ومقيم.

وتفصيلاً، قالت المديرية: "نود التوضيح بأن ما ذكر في إحدى الصحف الإلكترونية هذا اليوم عن وجود نقص في أطباء الأطفال بمستشفى صامطة العام غير صحيح"، لافتة إلى أنه يعمل بالمستشفى 18 طبيب أطفال على النحو التالي: أربعة استشاريين وأربعة أخصائيين وعشرة أطباء مقيمين.

وبينت أن العدد مستوفٍ للمعايير القياسية لسعة المستشفى السريرية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
06:57 PM

"صحة جازان": لا نقص في أعداد أطباء الأطفال بمستشفى صامطة

قالت إنه يعمل به 18 طبيباً ما بين استشاري وأخصائي ومقيم

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قاسم الخبراني - جازان
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نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ما تم تداوله اليوم في إحدى الصحف الإلكترونية حول وجود نقص في أطباء الأطفال بمستشفى صامطة العام، مشيرة بأنه يعمل بالمستشفى 18 طبيب أطفال ما بين استشاري وأخصائي ومقيم.

وتفصيلاً، قالت المديرية: "نود التوضيح بأن ما ذكر في إحدى الصحف الإلكترونية هذا اليوم عن وجود نقص في أطباء الأطفال بمستشفى صامطة العام غير صحيح"، لافتة إلى أنه يعمل بالمستشفى 18 طبيب أطفال على النحو التالي: أربعة استشاريين وأربعة أخصائيين وعشرة أطباء مقيمين.

وبينت أن العدد مستوفٍ للمعايير القياسية لسعة المستشفى السريرية.

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