بالصور .. برشلونة يحقِّق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه

حقَّق فريق برشلونة رسميًّا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد فوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ريازور ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجَّل أهداف النادي الكتالوني: البرازيلي كوتينيو في الدقيقة الـ7، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ38، قبل أن يقلص لوكاس بيريز النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الـ40، وتمكن زميله إيمري كولاك من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ64، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني ميسي ويسجل هدفَيْن متتاليَيْن في الدقيقتين الـ82 والـ85.



ويأتي تحقيق البارسا اللقب قبل ثلاث جولات على نهايته بوصوله للنقطة الـ86 في صدارة الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه (نادي أتلتيكو مدريد) صاحب المركز الثاني، بينما تأكد هبوط فريق لاكورونيا للدرجة الثانية؛ إذ تجمد رصيده عند النقطة الـ28 في المركز الـ18 في لائحة الترتيب.