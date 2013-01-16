تفقَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مركز الاتصال الموحد للرئاسة (1909)، الأحد في ديوان الرئاسة العامة. وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور السند أن المركز يأتي نتاجاً للدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من القيادة الرشيدة وأنه يعد نافذة للرئاسة للتواصل مع المجتمع من خلال تلقي استفساراتهم وبلاغاتهم، منوهًا في الوقت ذاته بتطوَّر المركز شكلاً ومضموناً. وأوضح السند، أن الرئاسة العامة تحرص على استثمار التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من خلال تفعيل القنوات المفتوحة مع المواطنين والمقيمين، والريادة في هذا المجال. ويتميز نظام مركز الاتصال الموحد (1909) الإلكتروني بتطبيق سياسات عالية في أمن المعلومات، كما يتميز بنظام دخول موحَّد من خلال بوابة النفاذ الوطني، ويعمل المركز (24) ساعة طوال العام، من خلال عدد من الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة في هذا المجال. وتهدف الرئاسة العامة من خلال مركز الاتصال الموحد (1909) للتواصل مع المستفيدين وخدمتهم، والعمل على توظيف قنوات التواصل في نشر ما يعزز أهداف الرئاسة العامة ومهماتها.

شاهد.. رئيس الهيئات يتفقد مركز الاتصال الموحَّد في الرئاسة العامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 تفقَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مركز الاتصال الموحد للرئاسة (1909)، الأحد في ديوان الرئاسة العامة.



وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور السند أن المركز يأتي نتاجاً للدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من القيادة الرشيدة وأنه يعد نافذة للرئاسة للتواصل مع المجتمع من خلال تلقي استفساراتهم وبلاغاتهم، منوهًا في الوقت ذاته بتطوَّر المركز شكلاً ومضموناً.



وأوضح السند، أن الرئاسة العامة تحرص على استثمار التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من خلال تفعيل القنوات المفتوحة مع المواطنين والمقيمين، والريادة في هذا المجال.



ويتميز نظام مركز الاتصال الموحد (1909) الإلكتروني بتطبيق سياسات عالية في أمن المعلومات، كما يتميز بنظام دخول موحَّد من خلال بوابة النفاذ الوطني، ويعمل المركز (24) ساعة طوال العام، من خلال عدد من الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة في هذا المجال.



وتهدف الرئاسة العامة من خلال مركز الاتصال الموحد (1909) للتواصل مع المستفيدين وخدمتهم، والعمل على توظيف قنوات التواصل في نشر ما يعزز أهداف الرئاسة العامة ومهماتها.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 04:11 PM

شاهد.. رئيس الهيئات يتفقد مركز الاتصال الموحَّد في الرئاسة العامة أكد أنه نافذة للتواصل مع المجتمع عبر تلقي استفساراتهم وبلاغاتهم





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تفقَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مركز الاتصال الموحد للرئاسة (1909)، الأحد في ديوان الرئاسة العامة.



وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور السند أن المركز يأتي نتاجاً للدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من القيادة الرشيدة وأنه يعد نافذة للرئاسة للتواصل مع المجتمع من خلال تلقي استفساراتهم وبلاغاتهم، منوهًا في الوقت ذاته بتطوَّر المركز شكلاً ومضموناً.



وأوضح السند، أن الرئاسة العامة تحرص على استثمار التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من خلال تفعيل القنوات المفتوحة مع المواطنين والمقيمين، والريادة في هذا المجال.



ويتميز نظام مركز الاتصال الموحد (1909) الإلكتروني بتطبيق سياسات عالية في أمن المعلومات، كما يتميز بنظام دخول موحَّد من خلال بوابة النفاذ الوطني، ويعمل المركز (24) ساعة طوال العام، من خلال عدد من الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة في هذا المجال.



وتهدف الرئاسة العامة من خلال مركز الاتصال الموحد (1909) للتواصل مع المستفيدين وخدمتهم، والعمل على توظيف قنوات التواصل في نشر ما يعزز أهداف الرئاسة العامة ومهماتها.