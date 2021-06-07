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"الشورى" يطالب بالإسراع في مشروع نظام سلامة المنتجات

أكد ضرورة المسارعة بإقرار مشروع نظام المواصفات والجودة

طالب مجلس الشورى بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.

وأضاف: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.

وأردف المجلس: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها.

وطالب "الشورى"، بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/ 1442هـ، الهيئة بتبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة" ومعتمدة دولياً.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/ 1442هـ .

على صعيد آخر، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وقال: على المجلس الأعلى للقضاء تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.

وأضاف: على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، على المجلس الأعلى للقضاء العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب بالإسراع في مشروع نظام سلامة المنتجات
سبق

طالب مجلس الشورى بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.

وأضاف: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.

وأردف المجلس: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها.

وطالب "الشورى"، بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/ 1442هـ، الهيئة بتبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة" ومعتمدة دولياً.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/ 1442هـ .

على صعيد آخر، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وقال: على المجلس الأعلى للقضاء تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.

وأضاف: على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، على المجلس الأعلى للقضاء العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:43 PM

"الشورى" يطالب بالإسراع في مشروع نظام سلامة المنتجات

أكد ضرورة المسارعة بإقرار مشروع نظام المواصفات والجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالب مجلس الشورى بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وقال "الشورى": على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.

وأضاف: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.

وأردف المجلس: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها.

وطالب "الشورى"، بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/ 1442هـ، الهيئة بتبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة داخل المملكة" ومعتمدة دولياً.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/ 1442هـ .

على صعيد آخر، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وقال: على المجلس الأعلى للقضاء تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.

وأضاف: على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، على المجلس الأعلى للقضاء العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير.

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