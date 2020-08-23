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فيديو غريب.. خطأ نادر بجسر لندن يتسبب بفوضى عارمة

أثار مشكلات مرورية كبرى وأدى إلى اندهاش المارة

في حادثة نادرة، أثارت فوضى عارمة، تعطل جسر "تاور بريدج" الشهير في لندن، الذي يمتد فوق نهر "التايمز" في قلب العاصمة البريطانية، وظل مفتوحًا يوم السبت، قبل أن يتم تدارك الأزمة الغريبة.

وأثارت الحادثة مشكلات مرورية كبرى، وأدت إلى اندهاش المارة؛ وذلك بعدما فشلت عملية إغلاق الجسر التاريخي بعد فتحه كالمعتاد للسماح بمرور سفن في النهر الشهير.

وبثت وسائل إعلام بريطانية شريط فيديو للحظة الحادث والازدحام المروري بسبب الإغلاق.

وغرّدت شرطة لندن عبر "تويتر" بُعَيد الساعة الخامسة مساء، بأن الجسر أغلق أمام المارة والسيارات، وأن عمالًا يعكفون على إصلاحه.

وبعد ساعة واحدة غردت الشرطة بأن الجسر أعيد فتحه.

يشار إلى أن جسر "تاور بريدج" طوله 244 مترًا، ويبلغ ارتفاع أبراجه 65 مترًا. وقد شيد ما بين عاميْ 1886 و1894.

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فيديو غريب.. خطأ نادر بجسر لندن يتسبب بفوضى عارمة
سبق

في حادثة نادرة، أثارت فوضى عارمة، تعطل جسر "تاور بريدج" الشهير في لندن، الذي يمتد فوق نهر "التايمز" في قلب العاصمة البريطانية، وظل مفتوحًا يوم السبت، قبل أن يتم تدارك الأزمة الغريبة.

وأثارت الحادثة مشكلات مرورية كبرى، وأدت إلى اندهاش المارة؛ وذلك بعدما فشلت عملية إغلاق الجسر التاريخي بعد فتحه كالمعتاد للسماح بمرور سفن في النهر الشهير.

وبثت وسائل إعلام بريطانية شريط فيديو للحظة الحادث والازدحام المروري بسبب الإغلاق.

وغرّدت شرطة لندن عبر "تويتر" بُعَيد الساعة الخامسة مساء، بأن الجسر أغلق أمام المارة والسيارات، وأن عمالًا يعكفون على إصلاحه.

وبعد ساعة واحدة غردت الشرطة بأن الجسر أعيد فتحه.

يشار إلى أن جسر "تاور بريدج" طوله 244 مترًا، ويبلغ ارتفاع أبراجه 65 مترًا. وقد شيد ما بين عاميْ 1886 و1894.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:35 AM

فيديو غريب.. خطأ نادر بجسر لندن يتسبب بفوضى عارمة

أثار مشكلات مرورية كبرى وأدى إلى اندهاش المارة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
5,094

في حادثة نادرة، أثارت فوضى عارمة، تعطل جسر "تاور بريدج" الشهير في لندن، الذي يمتد فوق نهر "التايمز" في قلب العاصمة البريطانية، وظل مفتوحًا يوم السبت، قبل أن يتم تدارك الأزمة الغريبة.

وأثارت الحادثة مشكلات مرورية كبرى، وأدت إلى اندهاش المارة؛ وذلك بعدما فشلت عملية إغلاق الجسر التاريخي بعد فتحه كالمعتاد للسماح بمرور سفن في النهر الشهير.

وبثت وسائل إعلام بريطانية شريط فيديو للحظة الحادث والازدحام المروري بسبب الإغلاق.

وغرّدت شرطة لندن عبر "تويتر" بُعَيد الساعة الخامسة مساء، بأن الجسر أغلق أمام المارة والسيارات، وأن عمالًا يعكفون على إصلاحه.

وبعد ساعة واحدة غردت الشرطة بأن الجسر أعيد فتحه.

يشار إلى أن جسر "تاور بريدج" طوله 244 مترًا، ويبلغ ارتفاع أبراجه 65 مترًا. وقد شيد ما بين عاميْ 1886 و1894.

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