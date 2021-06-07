انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ شاكر عويض السلمي، والد كل من سكرتير مدير العمادة والدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز عبدالله شاكر وعتيق شاكر وسلطان شاكر والإعلامي نجم السلمي ونظرًا للظروف الراهنة يتقبل العزاء على هاتف ابنه عبدالله: 0500336855.
"السلمي" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ شاكر عويض السلمي، والد كل من سكرتير مدير العمادة والدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز عبدالله شاكر وعتيق شاكر وسلطان شاكر والإعلامي نجم السلمي ونظرًا للظروف الراهنة يتقبل العزاء على هاتف ابنه عبدالله: 0500336855.
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"السلمي" إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-07
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:41 PM
"السلمي" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ شاكر عويض السلمي، والد كل من سكرتير مدير العمادة والدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز عبدالله شاكر وعتيق شاكر وسلطان شاكر والإعلامي نجم السلمي ونظرًا للظروف الراهنة يتقبل العزاء على هاتف ابنه عبدالله: 0500336855.
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