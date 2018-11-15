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مدرسة مالك بينبع الصناعية ترفع الوعي بمخاطر الجوّال أثناء القيادة

الظاهرة أصبحت هاجساً نظراً لما تسبّبه من معدلات عالية للحوادث

أقامت مدرسة الإمام مالك الابتدائية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، مبادرة "أربع ثوانٍ"؛ الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة، حيث أصبح استخدام الهواتف المحمولة في أثناء القيادة هاجساً مخيفاً يسبّب نسبة كبيرة من الحوادث.

جاء ذلك ضمن مبادرة "خير أمة" التي تعدّ أحد برامج إمارة منطقة المدينة المنوّرة، بحضور مدير شعبة مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي؛ وذلك بعقد ندوة توعوية للطلاب عن خطورة استخدام الجوّال في أثناء القيادة.

وقال "العنزي": الانشغال بالجوّال لمدة أربع ثوانٍ كفيل بالتسبّب في إهلاك قائد المركبة شارحاً للطلاب ما الطريقة الصحيحة لاستخدام الجوّال وقت الضرورة؟ وذلك بالوقوف إلى جانب الطريق بطريقة صحيحة.

وألقى "العنزي"؛ كلمة للطلاب عن خطورة الحوادث التي تتزايد بسبب استخدام سائقي المركبات الجوّال في أثناء القيادة وتوعية المجتمع بخطورة استخدام الهاتف في أثناء القيادة التي تهدّد حياة شريحة من الأبرياء بسبب الإهمال وأخذ الحيطة والحذر في استخدام الجوّال في أثناء القيادة، إضافة إلى تباين خطورة الثواني الزمنية التي يقضيها الشخص في أثناء انشغاله بالجوّال وقت القيادة مقارنة بغيرها من الأوقات.

ينبع مخاطر الجوال

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مدرسة مالك بينبع الصناعية ترفع الوعي بمخاطر الجوّال أثناء القيادة
سبق

أقامت مدرسة الإمام مالك الابتدائية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، مبادرة "أربع ثوانٍ"؛ الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة، حيث أصبح استخدام الهواتف المحمولة في أثناء القيادة هاجساً مخيفاً يسبّب نسبة كبيرة من الحوادث.

جاء ذلك ضمن مبادرة "خير أمة" التي تعدّ أحد برامج إمارة منطقة المدينة المنوّرة، بحضور مدير شعبة مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي؛ وذلك بعقد ندوة توعوية للطلاب عن خطورة استخدام الجوّال في أثناء القيادة.

وقال "العنزي": الانشغال بالجوّال لمدة أربع ثوانٍ كفيل بالتسبّب في إهلاك قائد المركبة شارحاً للطلاب ما الطريقة الصحيحة لاستخدام الجوّال وقت الضرورة؟ وذلك بالوقوف إلى جانب الطريق بطريقة صحيحة.

وألقى "العنزي"؛ كلمة للطلاب عن خطورة الحوادث التي تتزايد بسبب استخدام سائقي المركبات الجوّال في أثناء القيادة وتوعية المجتمع بخطورة استخدام الهاتف في أثناء القيادة التي تهدّد حياة شريحة من الأبرياء بسبب الإهمال وأخذ الحيطة والحذر في استخدام الجوّال في أثناء القيادة، إضافة إلى تباين خطورة الثواني الزمنية التي يقضيها الشخص في أثناء انشغاله بالجوّال وقت القيادة مقارنة بغيرها من الأوقات.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:25 PM

مدرسة مالك بينبع الصناعية ترفع الوعي بمخاطر الجوّال أثناء القيادة

الظاهرة أصبحت هاجساً نظراً لما تسبّبه من معدلات عالية للحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أقامت مدرسة الإمام مالك الابتدائية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، مبادرة "أربع ثوانٍ"؛ الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة، حيث أصبح استخدام الهواتف المحمولة في أثناء القيادة هاجساً مخيفاً يسبّب نسبة كبيرة من الحوادث.

جاء ذلك ضمن مبادرة "خير أمة" التي تعدّ أحد برامج إمارة منطقة المدينة المنوّرة، بحضور مدير شعبة مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي؛ وذلك بعقد ندوة توعوية للطلاب عن خطورة استخدام الجوّال في أثناء القيادة.

وقال "العنزي": الانشغال بالجوّال لمدة أربع ثوانٍ كفيل بالتسبّب في إهلاك قائد المركبة شارحاً للطلاب ما الطريقة الصحيحة لاستخدام الجوّال وقت الضرورة؟ وذلك بالوقوف إلى جانب الطريق بطريقة صحيحة.

وألقى "العنزي"؛ كلمة للطلاب عن خطورة الحوادث التي تتزايد بسبب استخدام سائقي المركبات الجوّال في أثناء القيادة وتوعية المجتمع بخطورة استخدام الهاتف في أثناء القيادة التي تهدّد حياة شريحة من الأبرياء بسبب الإهمال وأخذ الحيطة والحذر في استخدام الجوّال في أثناء القيادة، إضافة إلى تباين خطورة الثواني الزمنية التي يقضيها الشخص في أثناء انشغاله بالجوّال وقت القيادة مقارنة بغيرها من الأوقات.

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