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"سجون الرياض" تثمّن لتنمية الأفلاج تقديم برامج متنوعة

ثمّنت مديرية السجون بمنطقة الرياض، للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، تعاونها في تقديم برامج متنوعة لنزلاء السجن العام بالمحافظة .

جاء ذلك خلال شهادة شكر وتقدير تلقاها رئيس مجلس الإدارة بلجنة تنمية الأفلاج، مرضي الحبشان، من مدير السجون المنطقة، العميد علي آل قوت، قدم خلالها "آل قوت" الشكر والتقدير، للجنة تنمية الأفلاج، نظير الجهود المبذولة منها، وتعاونها مع شعبة سجون الأفلاج، بالقيام بالبرامج التي كان لها الأثر الإيجابي والمتميز على النزلاء .

يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج، نفذت ولا تزال تنفذ العديد البرامج المتنوعة والدورات التدريبية والتأهيلية لنزلاء سجن المحافظة؛ لتعزيز القيم الأسرية لديهم وتهذيب سلوكياتهم، ومن ضمن تلك البرامج التي تقدمها اللجنة برنامج حياة، وهو من البرامج المستمرة طوال العام للنزلاء، كذلك تنفذ اللجنة بالسجن دورات تدريبية ومهنية ومحاضرات توعوية ومسابقات وبرامج ترفيهية.

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"سجون الرياض" تثمّن لتنمية الأفلاج تقديم برامج متنوعة
سبق

ثمّنت مديرية السجون بمنطقة الرياض، للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، تعاونها في تقديم برامج متنوعة لنزلاء السجن العام بالمحافظة .

جاء ذلك خلال شهادة شكر وتقدير تلقاها رئيس مجلس الإدارة بلجنة تنمية الأفلاج، مرضي الحبشان، من مدير السجون المنطقة، العميد علي آل قوت، قدم خلالها "آل قوت" الشكر والتقدير، للجنة تنمية الأفلاج، نظير الجهود المبذولة منها، وتعاونها مع شعبة سجون الأفلاج، بالقيام بالبرامج التي كان لها الأثر الإيجابي والمتميز على النزلاء .

يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج، نفذت ولا تزال تنفذ العديد البرامج المتنوعة والدورات التدريبية والتأهيلية لنزلاء سجن المحافظة؛ لتعزيز القيم الأسرية لديهم وتهذيب سلوكياتهم، ومن ضمن تلك البرامج التي تقدمها اللجنة برنامج حياة، وهو من البرامج المستمرة طوال العام للنزلاء، كذلك تنفذ اللجنة بالسجن دورات تدريبية ومهنية ومحاضرات توعوية ومسابقات وبرامج ترفيهية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
03:55 PM

"سجون الرياض" تثمّن لتنمية الأفلاج تقديم برامج متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ثمّنت مديرية السجون بمنطقة الرياض، للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، تعاونها في تقديم برامج متنوعة لنزلاء السجن العام بالمحافظة .

جاء ذلك خلال شهادة شكر وتقدير تلقاها رئيس مجلس الإدارة بلجنة تنمية الأفلاج، مرضي الحبشان، من مدير السجون المنطقة، العميد علي آل قوت، قدم خلالها "آل قوت" الشكر والتقدير، للجنة تنمية الأفلاج، نظير الجهود المبذولة منها، وتعاونها مع شعبة سجون الأفلاج، بالقيام بالبرامج التي كان لها الأثر الإيجابي والمتميز على النزلاء .

يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج، نفذت ولا تزال تنفذ العديد البرامج المتنوعة والدورات التدريبية والتأهيلية لنزلاء سجن المحافظة؛ لتعزيز القيم الأسرية لديهم وتهذيب سلوكياتهم، ومن ضمن تلك البرامج التي تقدمها اللجنة برنامج حياة، وهو من البرامج المستمرة طوال العام للنزلاء، كذلك تنفذ اللجنة بالسجن دورات تدريبية ومهنية ومحاضرات توعوية ومسابقات وبرامج ترفيهية.

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