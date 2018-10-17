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"الطيران المدني" تصدر القواعد التنفيذية للمنطقة اللوجستية بمطار الرياض

تهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، التي تتضمن "الأحكام العامة" من تعاريف للمصطلحات والعبارات والمعاني التوضيحية، و"أعمال إدارة المنطقة" لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم، كما تضمنت "أحكام التراخيص"، و"أحكام التأجير" لما توفره الهيئة من وحدات إيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير البنية التحتية بها.

وشملت القواعد التنفيذية "أحكام الاستقدام والعمل" عبر تقديم طلب للهيئة, إضافة إلى "أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت", حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الراغبين لمعرفة تفاصيل القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي الدخول على موقع الهيئة على الرابط الإلكتروني: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home.

يذكر أن المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي صدر أمر ملكي بالموافقة عليها في 21 أكتوبر 2018، ستسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

ويعد مشروع المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ضمن محاور المنصة اللوجستية، والتي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.

الطيران المدني بمطار الملك خالد الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تصدر القواعد التنفيذية للمنطقة اللوجستية بمطار الرياض
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، التي تتضمن "الأحكام العامة" من تعاريف للمصطلحات والعبارات والمعاني التوضيحية، و"أعمال إدارة المنطقة" لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم، كما تضمنت "أحكام التراخيص"، و"أحكام التأجير" لما توفره الهيئة من وحدات إيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير البنية التحتية بها.

وشملت القواعد التنفيذية "أحكام الاستقدام والعمل" عبر تقديم طلب للهيئة, إضافة إلى "أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت", حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الراغبين لمعرفة تفاصيل القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي الدخول على موقع الهيئة على الرابط الإلكتروني: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home.

يذكر أن المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي صدر أمر ملكي بالموافقة عليها في 21 أكتوبر 2018، ستسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

ويعد مشروع المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ضمن محاور المنصة اللوجستية، والتي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
06:39 PM

"الطيران المدني" تصدر القواعد التنفيذية للمنطقة اللوجستية بمطار الرياض

تهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، التي تتضمن "الأحكام العامة" من تعاريف للمصطلحات والعبارات والمعاني التوضيحية، و"أعمال إدارة المنطقة" لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم، كما تضمنت "أحكام التراخيص"، و"أحكام التأجير" لما توفره الهيئة من وحدات إيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير البنية التحتية بها.

وشملت القواعد التنفيذية "أحكام الاستقدام والعمل" عبر تقديم طلب للهيئة, إضافة إلى "أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت", حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الراغبين لمعرفة تفاصيل القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي الدخول على موقع الهيئة على الرابط الإلكتروني: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home.

يذكر أن المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي صدر أمر ملكي بالموافقة عليها في 21 أكتوبر 2018، ستسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

ويعد مشروع المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ضمن محاور المنصة اللوجستية، والتي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.

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