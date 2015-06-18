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مدير سجن القريات يقلّد عددًا من "ضباط الصف" رتبهم الجديدة

ويسلم "الرويلي" نوط الأمن

قلد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبد الله بن محمد العتيبي، بمكتبه، اليوم، مجموعة من ضباط الصف رتبهم الجديدة، بحضور مدير شعبة الشؤون الفنية والهندسية الملازم أول مهندس فواز بن أحمد الخالدي.

وشملت الترقيات: ناصر ظاهر الشراري، وكاسب راجي الشراري (رتبة رقيب)، وعلي بشير الشراري، ومانع سعيد الأحمري (رتبة وكيل رقيب)، ومحمد صقر البلوي (رتبة عريف).

وقدَم العقيد "العتيبي" تهنئته لهم، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم، فيما عبر "المترقون" عن بالغ سرورهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم ببذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.

من جهة أخرى، وتنفيذًا لأمر وزير الداخلية، سلّم العقيد عبدالله العتيبي "نوط الأمن" للوكيل رقيب أحمد قبلان الرويلي؛ لما قدمه في سبيل الأمن الوطني.

وعبر "الرويلي" عن شكره لوزير الداخلية، واعتزازه بهذا النوط الذي سيكون له دافعًا لتقديم المزيد في خدمة الوطن والمواطن.

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مدير سجن القريات يقلّد عددًا من "ضباط الصف" رتبهم الجديدة
سبق

قلد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبد الله بن محمد العتيبي، بمكتبه، اليوم، مجموعة من ضباط الصف رتبهم الجديدة، بحضور مدير شعبة الشؤون الفنية والهندسية الملازم أول مهندس فواز بن أحمد الخالدي.

وشملت الترقيات: ناصر ظاهر الشراري، وكاسب راجي الشراري (رتبة رقيب)، وعلي بشير الشراري، ومانع سعيد الأحمري (رتبة وكيل رقيب)، ومحمد صقر البلوي (رتبة عريف).

وقدَم العقيد "العتيبي" تهنئته لهم، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم، فيما عبر "المترقون" عن بالغ سرورهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم ببذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.

من جهة أخرى، وتنفيذًا لأمر وزير الداخلية، سلّم العقيد عبدالله العتيبي "نوط الأمن" للوكيل رقيب أحمد قبلان الرويلي؛ لما قدمه في سبيل الأمن الوطني.

وعبر "الرويلي" عن شكره لوزير الداخلية، واعتزازه بهذا النوط الذي سيكون له دافعًا لتقديم المزيد في خدمة الوطن والمواطن.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
08:22 PM

مدير سجن القريات يقلّد عددًا من "ضباط الصف" رتبهم الجديدة

ويسلم "الرويلي" نوط الأمن

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
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قلد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبد الله بن محمد العتيبي، بمكتبه، اليوم، مجموعة من ضباط الصف رتبهم الجديدة، بحضور مدير شعبة الشؤون الفنية والهندسية الملازم أول مهندس فواز بن أحمد الخالدي.

وشملت الترقيات: ناصر ظاهر الشراري، وكاسب راجي الشراري (رتبة رقيب)، وعلي بشير الشراري، ومانع سعيد الأحمري (رتبة وكيل رقيب)، ومحمد صقر البلوي (رتبة عريف).

وقدَم العقيد "العتيبي" تهنئته لهم، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم، فيما عبر "المترقون" عن بالغ سرورهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم ببذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.

من جهة أخرى، وتنفيذًا لأمر وزير الداخلية، سلّم العقيد عبدالله العتيبي "نوط الأمن" للوكيل رقيب أحمد قبلان الرويلي؛ لما قدمه في سبيل الأمن الوطني.

وعبر "الرويلي" عن شكره لوزير الداخلية، واعتزازه بهذا النوط الذي سيكون له دافعًا لتقديم المزيد في خدمة الوطن والمواطن.

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