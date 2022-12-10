الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق

للتخفيف من المشقة والمعاناة التي قد تلحق بالسكان

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، موجهاً أوامره بالمساعدة الاتحادية لاستكمال جهود الاستجابة بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن حرائق الغابات التي بدأت في الولاية منذ أربعة أيام.

وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض اليوم أن إعلان حالة الطوارئ يخول الرئيس إدارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ لتنسيق جهودها الإغاثية في حالات الكوارث.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيساعد على التخفيف من المشقة والمعاناة التي قد تلحق بالسكان المحليين في حالات الطوارئ وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ اللازمة، لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتخفيف أو تجنب تهديد كارثة في مقاطعات لوس أنجليس، وريفرسايد، وسان دييغو، وسانتا باربرا، وفينتورا".