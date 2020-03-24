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الإمارات.. عائد من السفر نقل عدوى كورونا إلى 17 شخصًا

مع إعلان 45 حالة جديدة للفيروس

في الإمارات، تَسَبّب شخص عائد من السفر، في إصابة 17 شخصًا من مخالطيه، معظمهم من أهله وذويه، بسبب عدم التزامه بالحجر المنزلي.

وحسب "CNN" بالعربية، أعلنت الإمارات، الاثنين، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 198، في حين شفيت 3 حالات.

وقالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات: إن بلادها سجلت 45 إصابة جديدة بالفيروس الذي أصبح جائحة عالمية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات 198 حالة.

وأشارت المسؤولة الصحية الإماراتية، إلى أن إحدى تلك الحالات لشخص عاد من السفر ولم يلتزم بالحجر المنزلي ولم ينتظر نتائج الفحص الطبي؛ مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصًا من مخالطيه ومن ضمنهم أهله.

وذكرت الصحة الإماراتية خلال الإحاطة الإعلامية، أن البلاد شهدت شفاء 3 حالات؛ ليبلغ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس 41 حالة حتى 23 مارس الجاري.

وكانت الإمارات قد اتخذت حزمة إجراءات وقائية جديدة، شملت إغلاق كل الأسواق والمراكز التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والبقالات والصيدليات؛ وذلك لمدة أسبوعين.

وقررت الإمارات تعليق جميع رحلات الطيران باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضروري، وإقفال المطاعم والمقاهي أمام الزائرين، وقصر عملها على توصيل الطلبات.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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الإمارات.. عائد من السفر نقل عدوى كورونا إلى 17 شخصًا
سبق

في الإمارات، تَسَبّب شخص عائد من السفر، في إصابة 17 شخصًا من مخالطيه، معظمهم من أهله وذويه، بسبب عدم التزامه بالحجر المنزلي.

وحسب "CNN" بالعربية، أعلنت الإمارات، الاثنين، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 198، في حين شفيت 3 حالات.

وقالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات: إن بلادها سجلت 45 إصابة جديدة بالفيروس الذي أصبح جائحة عالمية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات 198 حالة.

وأشارت المسؤولة الصحية الإماراتية، إلى أن إحدى تلك الحالات لشخص عاد من السفر ولم يلتزم بالحجر المنزلي ولم ينتظر نتائج الفحص الطبي؛ مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصًا من مخالطيه ومن ضمنهم أهله.

وذكرت الصحة الإماراتية خلال الإحاطة الإعلامية، أن البلاد شهدت شفاء 3 حالات؛ ليبلغ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس 41 حالة حتى 23 مارس الجاري.

وكانت الإمارات قد اتخذت حزمة إجراءات وقائية جديدة، شملت إغلاق كل الأسواق والمراكز التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والبقالات والصيدليات؛ وذلك لمدة أسبوعين.

وقررت الإمارات تعليق جميع رحلات الطيران باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضروري، وإقفال المطاعم والمقاهي أمام الزائرين، وقصر عملها على توصيل الطلبات.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:08 AM

الإمارات.. عائد من السفر نقل عدوى كورونا إلى 17 شخصًا

مع إعلان 45 حالة جديدة للفيروس

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أيمن حسن - الرياض
0
3,719

في الإمارات، تَسَبّب شخص عائد من السفر، في إصابة 17 شخصًا من مخالطيه، معظمهم من أهله وذويه، بسبب عدم التزامه بالحجر المنزلي.

وحسب "CNN" بالعربية، أعلنت الإمارات، الاثنين، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 198، في حين شفيت 3 حالات.

وقالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات: إن بلادها سجلت 45 إصابة جديدة بالفيروس الذي أصبح جائحة عالمية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات 198 حالة.

وأشارت المسؤولة الصحية الإماراتية، إلى أن إحدى تلك الحالات لشخص عاد من السفر ولم يلتزم بالحجر المنزلي ولم ينتظر نتائج الفحص الطبي؛ مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصًا من مخالطيه ومن ضمنهم أهله.

وذكرت الصحة الإماراتية خلال الإحاطة الإعلامية، أن البلاد شهدت شفاء 3 حالات؛ ليبلغ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس 41 حالة حتى 23 مارس الجاري.

وكانت الإمارات قد اتخذت حزمة إجراءات وقائية جديدة، شملت إغلاق كل الأسواق والمراكز التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والبقالات والصيدليات؛ وذلك لمدة أسبوعين.

وقررت الإمارات تعليق جميع رحلات الطيران باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضروري، وإقفال المطاعم والمقاهي أمام الزائرين، وقصر عملها على توصيل الطلبات.

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