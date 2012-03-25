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بعد تهديد بوجود قنبلة.. الشرطة الهولندية تغلق مجمع البرلمان ومحيطه

أخلت المبنى وباشرت التحقيق في الموقع

أغلقت الشرطة الهولندية، اليوم (الخميس)، مباني البرلمان والمنطقة المحيطة بها في لاهاي؛ بعد تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت شرطة لاهاي أنها تحقق في مكان الحادث، دون إعطاء مزيد من التفاصيل؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من جهتها ذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن الشرطة أخلت مبنى بيننهوف وأغلقت مبنى مجلس النواب.

ويضم مجمع بيننهوف مجلسي البرلمان الهولندي ومكتب رئيس الوزراء.

هولندا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تهديد بوجود قنبلة.. الشرطة الهولندية تغلق مجمع البرلمان ومحيطه
سبق

أغلقت الشرطة الهولندية، اليوم (الخميس)، مباني البرلمان والمنطقة المحيطة بها في لاهاي؛ بعد تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت شرطة لاهاي أنها تحقق في مكان الحادث، دون إعطاء مزيد من التفاصيل؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من جهتها ذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن الشرطة أخلت مبنى بيننهوف وأغلقت مبنى مجلس النواب.

ويضم مجمع بيننهوف مجلسي البرلمان الهولندي ومكتب رئيس الوزراء.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:52 PM

بعد تهديد بوجود قنبلة.. الشرطة الهولندية تغلق مجمع البرلمان ومحيطه

أخلت المبنى وباشرت التحقيق في الموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت الشرطة الهولندية، اليوم (الخميس)، مباني البرلمان والمنطقة المحيطة بها في لاهاي؛ بعد تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت شرطة لاهاي أنها تحقق في مكان الحادث، دون إعطاء مزيد من التفاصيل؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من جهتها ذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن الشرطة أخلت مبنى بيننهوف وأغلقت مبنى مجلس النواب.

ويضم مجمع بيننهوف مجلسي البرلمان الهولندي ومكتب رئيس الوزراء.

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