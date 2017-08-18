سيول وأتربة ورياح .. 12 منطقة في مواجهة مع "التقلبات" حتى منتصف الليل

"الإنذار المبكر": حالات مناخية متفاوتة تبدأ صباحاً يصحبها شبه انعدام في الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: حائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة والقصيم والحدود الشمالية ونجران والرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن حائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة والقصيم والحدود الشمالية ونجران والرياض تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في المدينة المنوّرة كلاً من: الحناكية والعلا والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وينبع، وتستمر من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، فيما تشمل في الرياض: محافظات الأفلاج والخرج والدوادمي والرين والسليل والعاصمة الرياض ورماح وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة و55 دقيقة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض مكة المكرّمة وعسير لحالة من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة بمكة المكرمة كل من الخرمة وتربة ورنية، من الواحدة ظهراً للثامنة مساءً.

وفي تنبيه جديد، خصّت الهيئة مناطق الباحة وعسير وجازان، بالإشارة إلى حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات عدة.

وفي تنبيه متقدم، خصّت الهيئة مكة المكرّمة وجازان بالإشارة لتعرضهما لأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وسيول، وتشمل الحالة بمكة: أضم والطائف والعرضيات وميسان من الثانية حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه جديد لمكة، أفادت "الأرصاد" بتعرضها لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، من الثانية عشرة ظهراً حتى الحادية عشرة مساءً، بكل من الجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والكامل والليث وبحرة.

وفي تنبيه متقدم آخر، أفادت بتعرُّض الريث وفيفا وهروب في جازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وسيول من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً.