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أكبر ارتفاع يومي .. "كورونا" يغزو 3013 تركيًا خلال 24 ساعة

حصيلة الإصابات تقفز إلى 20.934

أفادت السلطات التركية اليوم (السبت)، بتسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفعت إلى 20934 شخصًا.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارًا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

فيروس كورونا الجديد تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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أكبر ارتفاع يومي .. "كورونا" يغزو 3013 تركيًا خلال 24 ساعة
سبق

أفادت السلطات التركية اليوم (السبت)، بتسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفعت إلى 20934 شخصًا.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارًا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:32 PM

أكبر ارتفاع يومي .. "كورونا" يغزو 3013 تركيًا خلال 24 ساعة

حصيلة الإصابات تقفز إلى 20.934

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات التركية اليوم (السبت)، بتسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفعت إلى 20934 شخصًا.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارًا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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