وقال " العبدالعالي": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطراً على الآخرين من حوله، وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من ترويج الشائعات عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

بالفيديو.. "الصحة": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبّب خطراً على الآخرين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-30 حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من ترويج الشائعات عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقال " العبدالعالي": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطراً على الآخرين من حوله، وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 04:56 PM

بالفيديو.. "الصحة": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبّب خطراً على الآخرين قد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية





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حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من ترويج الشائعات عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال " العبدالعالي": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطراً على الآخرين من حوله، وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا