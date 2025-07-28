أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة "بشر"

يدشن برنامج عضويات الجمعية

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، راشد الحديثي، وعددًا من أعضاء الجمعية.

وثمّن رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية، قبول أمير الرياض بالنيابة، رئاسة الجمعية الفخرية.

وقدم "الحديثي" نبذة عن الجمعية ورسالتها في تفعيل وتمكين دور الموارد البشرية لتعزيز التنافسية في سوق العمل والإسهام في تطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى أن المشاركة مع الجهات ذات العلاقة وتمكين الخبرات والمهارات وتطويرها في منظومات عمل وتدريب، مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالرحمن، بالجهود المبذولة والعمل الدائم للجمعية ومنسوبيها، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ودشن برنامج عضويات الجمعية الهادف لفتح المجال لجميع الممارسين والأكاديميين والطلاب والمهتمين في الموارد البشرية، للانضمام للجمعية والاستفادة من خدماتها وأنشطتها من خلال موقع الجمعية على الإنترنت.