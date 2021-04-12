"الأسلحة الكيماوية" تتهم النظام السوري بقصف مدينة سراقب بغاز الكلور السام

استدلت بعلاج 10 مدنيين من أعراض الغثيان وتهيج العين وضيق التنفس

اتهم تقرير صدر اليوم (الاثنين) عن منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، النظام السوري بضرب مدينة سكنية في منطقة إدلب بغاز الكلور السام في 2018.

وخلص التقرير إلى أن "هناك أسبابًا معقولة، للاعتقاد بأن طائرات النظام السوري أسقطت قنبلة كلور على حي سكني في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في فبراير (شباط) 2018، وفقاً لـ"رويترز".

وبين التقرير الجديد الصادر عن ذراع التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن أحدًا لم يقتل عندما أصابت أسطوانة غاز الكلور، التي تم إلقاؤها في برميل متفجر، حي الطليل في مدينة سراقب، لكن جرى علاج أكثر من عشرة أشخاص من أعراض تتفق مع التسمم الكيميائي، بما في ذلك الغثيان وتهيج العين وضيق التنفس والسعال والصفير.

ولم يصدر تعليق فوري من النظام السوري وحليفته العسكرية روسيا.