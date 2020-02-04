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التلفزيون الرسمي: 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي بالصين.. اليوم

العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم وصل إلى 13522 حالة

قال التلفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

فيروس كورونا الجديد الصين

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التلفزيون الرسمي: 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي بالصين.. اليوم
سبق

قال التلفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:23 AM

التلفزيون الرسمي: 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي بالصين.. اليوم

العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم وصل إلى 13522 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال التلفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

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