صدرت موافقة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ترقية متعب مهجع المرشد العنزي،إلى المرتبة العاشرة بمجلس الشورى.
" المرشد" للعاشرة بمجلس الشورى
صدرت موافقة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ترقية متعب مهجع المرشد العنزي،إلى المرتبة العاشرة بمجلس الشورى.
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" المرشد" للعاشرة بمجلس الشورىصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-21
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
11:17 PM
" المرشد" للعاشرة بمجلس الشورى
صدرت موافقة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ترقية متعب مهجع المرشد العنزي،إلى المرتبة العاشرة بمجلس الشورى.
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