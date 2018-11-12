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زيادة في حجم الطنيات المناولة بميناء الجبيل الصناعي إلى 19%

زادت عدد السفن بنسبة قدرها 4% خلال الربع الثالث للعام الحالي

حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل زيادة في حجم الطنيات المناولة الصادرة والواردة بنسبة قدرها 19%، وزيادة في عدد السفن بنسبة قدرها 4%؛ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ فقد بلغ حجم الطنيات الصادرة التي تمت مناولتها بالميناء خلال الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018م، (15.71) مليون طن مقارنة بـ(14.68) مليون طن لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 7%؛ بينما بلغ حجم الطنيات الواردة (2.54) مليون طن مقارنة بـ(2.27) مليون طن لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 12%.

في حين بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الربع الثالث من عام 2018م، (530) سفينة مقارنة بـ(509) سفن لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4%.

يأتي ذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتلعب "موانئ" دوراً رئيسياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني عبر الاستجابة لمتطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية من السلع والخدمات.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعد من أهم الموانئ السعودية؛ حيث يتم من خلاله تصدير منتجات المجمع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية واستيراد ما تحتاجه المصانع من قيم صناعية ومواد خام.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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زيادة في حجم الطنيات المناولة بميناء الجبيل الصناعي إلى 19%
سبق

حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل زيادة في حجم الطنيات المناولة الصادرة والواردة بنسبة قدرها 19%، وزيادة في عدد السفن بنسبة قدرها 4%؛ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ فقد بلغ حجم الطنيات الصادرة التي تمت مناولتها بالميناء خلال الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018م، (15.71) مليون طن مقارنة بـ(14.68) مليون طن لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 7%؛ بينما بلغ حجم الطنيات الواردة (2.54) مليون طن مقارنة بـ(2.27) مليون طن لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 12%.

في حين بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الربع الثالث من عام 2018م، (530) سفينة مقارنة بـ(509) سفن لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4%.

يأتي ذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتلعب "موانئ" دوراً رئيسياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني عبر الاستجابة لمتطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية من السلع والخدمات.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعد من أهم الموانئ السعودية؛ حيث يتم من خلاله تصدير منتجات المجمع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية واستيراد ما تحتاجه المصانع من قيم صناعية ومواد خام.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:16 AM

زيادة في حجم الطنيات المناولة بميناء الجبيل الصناعي إلى 19%

زادت عدد السفن بنسبة قدرها 4% خلال الربع الثالث للعام الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل زيادة في حجم الطنيات المناولة الصادرة والواردة بنسبة قدرها 19%، وزيادة في عدد السفن بنسبة قدرها 4%؛ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ فقد بلغ حجم الطنيات الصادرة التي تمت مناولتها بالميناء خلال الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018م، (15.71) مليون طن مقارنة بـ(14.68) مليون طن لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 7%؛ بينما بلغ حجم الطنيات الواردة (2.54) مليون طن مقارنة بـ(2.27) مليون طن لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 12%.

في حين بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الربع الثالث من عام 2018م، (530) سفينة مقارنة بـ(509) سفن لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4%.

يأتي ذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتلعب "موانئ" دوراً رئيسياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني عبر الاستجابة لمتطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية من السلع والخدمات.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعد من أهم الموانئ السعودية؛ حيث يتم من خلاله تصدير منتجات المجمع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية واستيراد ما تحتاجه المصانع من قيم صناعية ومواد خام.

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