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إنفوجرافيك: العارضة تسجِّل أعلى كميات أمطار على مستوى السعودية

سجَّلت كمية الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضًا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وبيَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر" حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الجمعة، الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

وبيَّن "الإنفوجرافيك" حجم الوارد من السيول منذ بداية الحالة المطرية (التروية) بتاريخ 17/ 7/ 2021م الذي بلغ 57.976.446 م³.

وزارة البيئة والمياه والزراعة حالة الطقس أمطار الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفوجرافيك: العارضة تسجِّل أعلى كميات أمطار على مستوى السعودية
سبق

سجَّلت كمية الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضًا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وبيَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر" حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الجمعة، الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

وبيَّن "الإنفوجرافيك" حجم الوارد من السيول منذ بداية الحالة المطرية (التروية) بتاريخ 17/ 7/ 2021م الذي بلغ 57.976.446 م³.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
09:29 PM

إنفوجرافيك: العارضة تسجِّل أعلى كميات أمطار على مستوى السعودية

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منصور الشلاقي - الرياض
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6,207

سجَّلت كمية الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضًا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وبيَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر" حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الجمعة، الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

وبيَّن "الإنفوجرافيك" حجم الوارد من السيول منذ بداية الحالة المطرية (التروية) بتاريخ 17/ 7/ 2021م الذي بلغ 57.976.446 م³.

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