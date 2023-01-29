أمير مكة بالنيابة يشرّف حفل العشاء الذي أقامه "السديس"

حضره أئمة المسجد الحرام ومسؤولون بالقطاعين المدني والعسكري

شرّف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل العشاء الذي أقامه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة مساء اليوم.

وحضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء، وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.