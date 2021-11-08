استشاري عيون: لا تتجاهلوا التشخيص عند رؤية الذبابة الطائرة

أكد خطورة مشاهدتها بشكل كثيف أو مصحوبة بوميض ضوئي

حذّر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر بن عطية المزروعي، من تجاهل تشخيص "الذبابة الطائرة" التي يراها بعض الأشخاص، خصوصًا كبار السن، في أعينهم على هيئة نقاط سوداء، أو في شكل خيوط أو غيمة أو كتلة سابحة تتحرك في كل اتجاهات العين.

وقال "المزروعي": هذه النقاط أكثر ما يراها الإنسان عندما ينظر إلى شيء مضيء أو شديد الإنارة، وتتحرك في الساحة البصرية؛ مما يزعج الفرد ويُقلقه، ويكون هذا الإحساس ناجمًا عن تكثفات في الجسم الزجاجي، وهو السائل الهلامي الذي يملأ جسم العين من الداخل.

وأشار إلى أنه في كثير من الحالات لا يشكّل الذباب الطائر أي مخاطر على الفرد؛ إلا أنه في حالة رؤيتها بشكل كثيف أو مصحوبة بوميض ضوئي؛ قد تنجم عنها مخاطر، مثل وجود ثقوب في الشبكية؛ مما يهدد بانفصال للشبكية؛ مما يستدعي فحص قاع العين، والكشف الكامل للشبكية بشكل دوري للتأكد من سلامتها.

وعن أسباب حدوث "الذبابة الطائرة" في العين، قال "المزروعي": هناك أسباب عدة منها التقدم في العمر؛ فذلك يعتبر من أبرز عوامل الإصابة بالذبابة الطائرة، وتحديدًا من 50 سنة إلى 70 سنة؛ إذ تتكون البقع الصغيرة من الكولاجين وتملأ المنطقة الخلفية من العين التي تسمى السائل الزجاجي؛ حيث تقوم ذرات الكولاجين بالاتحاد مع السائل الزجاجي، لينتج عن ذلك تكوّن البقع السوداء في مقلة العين، وتسبب تغييرًا واضحًا في رؤية العين للأضواء.

وأضاف: من المسببات التهابُ قزحية العين، فعند الإصابة بالتهاب قزحية العين، قد يصاب جزء من الأنسجة التي تحيط بالجسم الزجاجي للعين، والواقعة بين الشبكية والجزء الأبيض بالعين، وهو ما ينتج عنه احمرار في العين وظهور الذبابة الطائرة، وأيضًا من الأسباب نزيف العين؛ إذ يحدث نزيف العين عادة نتيجة ظهور كرات الدم الحمراء في الجزء الجيلاتيني الذي يتحول لونه من اللون الرمادي إلى اللون الأحمر.

وأردف: الإصابة بانفصال أو تمزق شبكية العين، يعد من أسباب الإصابة بالذبابة الطائرة خاصة عند انفصال الشبكية عن الجسم الزجاجي للعين.

وتابع: بجانب كل ذلك هنالك الضعف الشديد للنظر؛ فهو أيضًا يسبب حدوث الذبابة الطائرة، وهناك عوامل أخرى مسببة ولكنها نادرة منها تعرض العين للضربات المباشرة، والإصابة باعتلال الشبكية السكري، والإصابة بأحد أورام العين، وتعرض العين لدخول أجسام غريبة بها.

وقال "المزروعي": بعد فحص قاع العين والتأكد من عدم وجود ثقب في الشبكية؛ عادة ما ننصح المريض بتجاهلها، خصوصًا أنها لا تعيق الإبصار ولا خطورة منها ولا تضعف البصر إطلاقًا، أما إذا زاد عددها وأصبحت مزعجة للمريض، فمن الممكن أن تتم إزالتها باستخدام الليزر الذي يصوب على هذه (الشعيرات)، ويتم تفتيتها إلى أجزاء صغيرة جدًّا يقوم السائل الزجاجي بامتصاصها.

وأضاف: أما في حالة ما إذا كان هناك ثقب في الشبكية؛ فيكون العلاج أيضًا بالليزر للحم جوانب الثقب لمنع حدوث انفصال شبكي.