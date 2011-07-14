النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أتربة وتدني رؤية.. #الإنذار_المبكر ينبّه 8 مناطق بينها الرياض

حالة بدأت الثامنة صباحًا وتتواصل لـ12 ساعة ويتخللها رياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران) من حالة أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساء.

ووفق #الإنذار_المبكر، تشمل الحالة في المنطقة الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس التنور)، وفي منطقة الرياض تشمل: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والسليل، والعاصمة، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي المدينة المنورة تشمل الحالة: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وينبع)، كما تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وتربة، ورنية)، وتشمل في الباحة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).

وتشمل في عسير: (البرك، وبيشة، وتثليث)، وتشمل في جازان: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وفرسان)، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أتربة وتدني رؤية.. #الإنذار_المبكر ينبّه 8 مناطق بينها الرياض
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران) من حالة أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساء.

ووفق #الإنذار_المبكر، تشمل الحالة في المنطقة الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس التنور)، وفي منطقة الرياض تشمل: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والسليل، والعاصمة، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي المدينة المنورة تشمل الحالة: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وينبع)، كما تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وتربة، ورنية)، وتشمل في الباحة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).

وتشمل في عسير: (البرك، وبيشة، وتثليث)، وتشمل في جازان: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وفرسان)، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران).

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:59 AM

أتربة وتدني رؤية.. #الإنذار_المبكر ينبّه 8 مناطق بينها الرياض

حالة بدأت الثامنة صباحًا وتتواصل لـ12 ساعة ويتخللها رياح نشطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,244

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران) من حالة أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساء.

ووفق #الإنذار_المبكر، تشمل الحالة في المنطقة الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس التنور)، وفي منطقة الرياض تشمل: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والسليل، والعاصمة، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي المدينة المنورة تشمل الحالة: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وينبع)، كما تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وتربة، ورنية)، وتشمل في الباحة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).

وتشمل في عسير: (البرك، وبيشة، وتثليث)، وتشمل في جازان: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وفرسان)، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,775
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,963
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,736

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة