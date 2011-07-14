أتربة وتدني رؤية.. #الإنذار_المبكر ينبّه 8 مناطق بينها الرياض

حالة بدأت الثامنة صباحًا وتتواصل لـ12 ساعة ويتخللها رياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران) من حالة أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثامنة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساء.

ووفق #الإنذار_المبكر، تشمل الحالة في المنطقة الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس التنور)، وفي منطقة الرياض تشمل: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والسليل، والعاصمة، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي المدينة المنورة تشمل الحالة: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وينبع)، كما تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وتربة، ورنية)، وتشمل في الباحة: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).

وتشمل في عسير: (البرك، وبيشة، وتثليث)، وتشمل في جازان: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وفرسان)، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران).