شاهد .. أفتتاح معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان بتبوك

يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمن عددا ً من العروض التلفزيونية والمسرحية

افتتح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني اليوم معرض الصحة المدرسية وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري وعدد من مسؤولي إدارة التعليم بالمنطقة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية .

أوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية الزهراني بأن المعرض شارك فيه عدد من مدارس المنطقة بهدف جعل الطلاب والطالبات أنفسهم مثقفين صحيين كنموذج يعد هو الأول من نوعه على مستوى المملكة بحيث يقوم الطالب والطالبة بعرض المواد التثقيفية المعطاة لمدارسهم على الحضور الأمر الذي يعد مؤثرا ً وجديدا ً في أساليب التثقيف الصحي الذي ينشأ من أفراد المجتمع أنفسهم وبمشاركتهم .

وأشار اللواء الزهراني بأن المعرض يتضمن عددا ً من العروض التلفزيونية والمسرحية ، منوهاً بانه تم عقد عدد من ورش العمل قبل أسبوعين من انطلاقه تخللها لقاء تعريفي بين المرشد الطلابي وطلابه في المدارس المشاركة من جهة وأعضاء اللجنة العلمية بالمستشفى من جهة أخرى .

الجدير بالذكر بأن المعرض يشارك فيه قسم التثقيف الصحي وقسم الطب الوقائي ( الصحة المدرسية ) وإدارة التعليم بمنطقة تبوك .