النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قاتل" مُبهم.. تبحث عنه "البيئة" بعد فتكه بالكثير من الكائنات

تغريدة غامضة كتبها حساب الوزارة وأثارت تكهنات رواد "تويتر"

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها تبحث عن قاتل "متسلسل" تسببت جرائمه في قتل كثير من الكائنات، ولم تُفصح الوزارة عن هذا القاتل؛ هل هو قاتل بشري أو غير ذلك؟ وسط تكهنات واحتمالات كتبها مغردون رداً على هذه التدوينة.

وقالت الوزارة عبر حسابها" في "تويتر": "‏عاجل: "البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية".

وزارة البيئة والمياه والزراعة الكائنات الحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قاتل" مُبهم.. تبحث عنه "البيئة" بعد فتكه بالكثير من الكائنات
سبق

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها تبحث عن قاتل "متسلسل" تسببت جرائمه في قتل كثير من الكائنات، ولم تُفصح الوزارة عن هذا القاتل؛ هل هو قاتل بشري أو غير ذلك؟ وسط تكهنات واحتمالات كتبها مغردون رداً على هذه التدوينة.

وقالت الوزارة عبر حسابها" في "تويتر": "‏عاجل: "البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:56 PM

"قاتل" مُبهم.. تبحث عنه "البيئة" بعد فتكه بالكثير من الكائنات

تغريدة غامضة كتبها حساب الوزارة وأثارت تكهنات رواد "تويتر"

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
5,780

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها تبحث عن قاتل "متسلسل" تسببت جرائمه في قتل كثير من الكائنات، ولم تُفصح الوزارة عن هذا القاتل؛ هل هو قاتل بشري أو غير ذلك؟ وسط تكهنات واحتمالات كتبها مغردون رداً على هذه التدوينة.

وقالت الوزارة عبر حسابها" في "تويتر": "‏عاجل: "البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,070
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,580

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة