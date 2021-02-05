"الشمري" بطل نهر "ريبل" يروي تفاصيل إنقاذه مواطناً بريطانياً

زوجة البريطاني وصفت المواطن السعودي بـ"البطل"

روى الشاب تركي الشمري، تفاصيل إنقاذه مواطناً بريطانياً كاد أن يغرق في النهر، واستغاثت امرأة لإنقاذ زوجها من الموت غرقاً.

وقال تركي عبداللطيف خلف الشمري لـ"سبق"، إنه يدرس تخصص هندسة السلامة من الحرائق بجامعة University of Central Lancashire.

وأشارت إلى أنه اعتاد كل صباح الذهاب إلى حديقة أفينهام بارك بمدينة بريستون؛ لإطعام الطيور بقايا الخبز.

وأضاف أنه بينما كان يُطعم الطيور صباح أمس الخميس، سمع صراخ امرأة تستنجد لإنقاذ زوجها الذي سقط بمياه نهر "ريبل"، بينما كان ينوي إنقاذ كلبه الذي سقط بالنهر أيضاً.

وأردف "الشمري": نزلت إلى مياه النهر القوية، وأمسكت بيد رجل ضخم البنية، وناديت عليه أن يدفع نفسه معي، ودفعته إلى جدار قريب من النهر، وصعدنا معاً إلى خارج النهر، عقب ذلك وصلت الشرطة والإسعاف، وبكى الرجل واحتضنني، وشكرني على إنقاذ حياته.

وتابع: أخذت الشرطة وسائل تواصل معي، وتركت الموقع عائداً إلى منزلي، وفوجئت عقب ذلك بورود اتصالات كثيرة تشيد ما قمت به، من ضمنها السفارة السعودية في بريطانيا، كما أن المواطن البريطاني الذي أنقذته اتصل بي وطلب مقابلتي لشكري.

واختتم بالقول: كل ما قمت به توفيق من الله، وبمحض الصدفة، ومن صادق نيّة، وأرجو أن أكون خير مثال للشباب السعودي المسلم، داعياً الله أن يحفظ دولتنا وولاة أمورنا وأن يبارك فيهم.

وأشادت مواطنة بريطانية بالعمل البطولي الذي قام به المبتعث "تركي الشمري" عندما أنقذ زوجها من الغرق.

ونشرت المواطنة "جيسيكا ويليامز" على صفحتها على "فيس بوك" صورة للمبتعث تركي الشمري، ووصفته بالبطل الذي حافظ على حياة زوجها بعد سقوطه في نهر بمدينة بريستون.

ونشر مبتعثون في بريطانيا هاشتاقاً بعنوان #تركي_الشمري احتفوا ببطولته، مؤكدين أن زميلهم "الشمري" سجّل موقفاً مشرفاً لأبناء الوطن في الخارج.