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إغلاق وتغريم 41 منشأة مخالفة بيئياً بمناطق المملكة.. وغداً "حملة الـ1001"

ضمن حملات "الأرصاد" التفتيشية.. وفي المشهد عسير وجازان والرياض وتبوك

صادق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي على إغلاق وتغريم 6 منشآت وتغريم 35 منشأة أخرى مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وشملت المصادقة إيقاع العقوبات على منشآت بيئية بمختلف مناطق المملكة؛ نظراً لقيامها بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها، وفقاً لاشتراطات النظام العام للبيئة.
وقد سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر في المنشآت المخالفة؛ حيث طالتها عقوبة الغرامات المالية لـ 10 منشآت، و7 منشآت في منطقة عسير، و6 منشآت طالتها أيضاً الغرامات المالية في منطقة المدينة المنورة، في حين سجلت منطقة جازان تغريم 6 منشآت مخالفة وإغلاق 3 منها، وكذلك شهدت منطقة الرياض تغريم 5 منشآت، في حين تم تغريم 4 منشآت في منطقة تبوك وإغلاق 3 منها، والمنطقة الشرقية بعدد 3 منشآت مخالفة تمت معاقبتها أيضاً بغرامات مالية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.
يشار إلى أن الهيئة تطلق، غداً الأربعاء، حملة الـ1001 منشأة؛ للتأكد من الالتزام البيئي والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة على المنشآت بمقر الهيئة بالعاصمة الرياض.

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إغلاق وتغريم 41 منشأة مخالفة بيئياً بمناطق المملكة.. وغداً "حملة الـ1001"
سبق

صادق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي على إغلاق وتغريم 6 منشآت وتغريم 35 منشأة أخرى مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وشملت المصادقة إيقاع العقوبات على منشآت بيئية بمختلف مناطق المملكة؛ نظراً لقيامها بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها، وفقاً لاشتراطات النظام العام للبيئة.
وقد سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر في المنشآت المخالفة؛ حيث طالتها عقوبة الغرامات المالية لـ 10 منشآت، و7 منشآت في منطقة عسير، و6 منشآت طالتها أيضاً الغرامات المالية في منطقة المدينة المنورة، في حين سجلت منطقة جازان تغريم 6 منشآت مخالفة وإغلاق 3 منها، وكذلك شهدت منطقة الرياض تغريم 5 منشآت، في حين تم تغريم 4 منشآت في منطقة تبوك وإغلاق 3 منها، والمنطقة الشرقية بعدد 3 منشآت مخالفة تمت معاقبتها أيضاً بغرامات مالية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.
يشار إلى أن الهيئة تطلق، غداً الأربعاء، حملة الـ1001 منشأة؛ للتأكد من الالتزام البيئي والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة على المنشآت بمقر الهيئة بالعاصمة الرياض.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:26 PM

إغلاق وتغريم 41 منشأة مخالفة بيئياً بمناطق المملكة.. وغداً "حملة الـ1001"

ضمن حملات "الأرصاد" التفتيشية.. وفي المشهد عسير وجازان والرياض وتبوك

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عبدالله الراجحي - جدة
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صادق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي على إغلاق وتغريم 6 منشآت وتغريم 35 منشأة أخرى مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وشملت المصادقة إيقاع العقوبات على منشآت بيئية بمختلف مناطق المملكة؛ نظراً لقيامها بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها، وفقاً لاشتراطات النظام العام للبيئة.
وقد سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر في المنشآت المخالفة؛ حيث طالتها عقوبة الغرامات المالية لـ 10 منشآت، و7 منشآت في منطقة عسير، و6 منشآت طالتها أيضاً الغرامات المالية في منطقة المدينة المنورة، في حين سجلت منطقة جازان تغريم 6 منشآت مخالفة وإغلاق 3 منها، وكذلك شهدت منطقة الرياض تغريم 5 منشآت، في حين تم تغريم 4 منشآت في منطقة تبوك وإغلاق 3 منها، والمنطقة الشرقية بعدد 3 منشآت مخالفة تمت معاقبتها أيضاً بغرامات مالية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.
يشار إلى أن الهيئة تطلق، غداً الأربعاء، حملة الـ1001 منشأة؛ للتأكد من الالتزام البيئي والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة على المنشآت بمقر الهيئة بالعاصمة الرياض.

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